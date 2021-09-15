60-летнюю женщину насмерть сбили на трассе в Удмуртии

Женщина скончалась на месте. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 14 сентября, около 19:30, на 50-м километре трассы Ижевск–Ува произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 39-летний водитель «Газели» сбил 60-летнюю женщину, которая решила пересечь дорогу вне пешеходного перехода.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончалась на месте происшествия», - говорится в сообщении. Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что переходить дорогу следует по пешеходного переходу, предварительно убедившись в его безопасности.

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