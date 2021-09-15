На футбольный матч «Зенит-Ижевск» - ЦСКА допустят лишь 2,5 тысячи человек

В Удмуртии действуют ограничения по наполняемости кинотеатров, театров и спортивных объектов. Фото: vk.com/fczenitizhevsk

Количество мест и билетов на матч ижевского «Зенита» с московским «ЦСКА» в рамках группового этапа Кубка России будет ограничено. Как сообщает пресс-служба нашего клуба, ограничение связано со сложной эпидемиологической обстановкой в Удмуртии.

«Всего на трибуны будет допущено 2 500 болельщиков и гостей с соблюдением всех санитарных норм», - говорится в сообщении.

Матч начнется в 15:00 на стадионе «Зенит».

Напомним, в связи с непростой ситуацией с коронавирусом в Удмуртии действуют ограничения по наполняемости кинотеатров, театров и спортивных объектов – они могут быть заполнены лишь на 75% при соблюдении дистанции в 1,5 метра. Согласно открытым источникам, стадион «Зенит» вмещает 20 000 человек.

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