Зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук: «на помощь врачам придут ординаторы»

Фото: Диля Ахмадишина

С сегодняшнего дня в больницах Удмуртии станет больше ординаторов Ижевской медакадемии, принимающих пациентов. Как сообщила зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в своем инстаграме, количество работающих ординаторов составит более 300 человек.

«Традиционный рост заболеваемости на фоне пандемии привел к очередям в больницах и росту жалоб. С ректором Ижевской государственной медицинской академии Алексеем Евгеньевичем Шкляевым достигнута договоренность, и с завтрашнего дня (с 15 сентября – прим. ред.) пациентов начнут принимать ординаторы наших кафедр», - подчеркнула Пинчук.

По состоянию на вечер 14 сентября в больницах региона трудились около 200 ординаторов. Сегодня на работу выйдут еще более 100 человек.

Отмечается, что традиционный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на фоне пандемии коронавируса привел к очередям в больницам.

«С наступлением осени и резким похолоданием посещаемость амбулаторного звена выросла в 1,5-2 раза», - приводит зампред-правительства данные республиканского Минздрава.

Последние новости Ижевска на утро 15 сентября 2021 года: суд за давнее изнасилование и смена управления в службе благоустройства

На футбольный матч «Зенит-Ижевск» - ЦСКА допустят лишь 2,5 тысячи человек