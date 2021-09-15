Более 50 тысяч рублей похищено у пенсионерки из Удмуртии под предлогом начисления единовременной выплаты

Женщина получила сообщение со страницы-клона. Фото: Амир Закиров

В Увинском районе Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту кражи средств с банковского счета 68-летней женщины. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, ее хищение произошло под предлогом начисления единовременной выплаты пенсионерам.

«Установлено, что в одной из социальных сетей женщина получила сообщение от своей родственницы о том, что в связи с проводимой реформой Пенсионный фонд России производит единовременные выплаты пенсионерам. Родственница пояснила, что сама уже получила данную выплату, и предложила потерпевшей помощь в оформлении заявки», - говорится в сообщении.

Женщина дала согласие, после чего «родственница» поинтересовалась, какие банковские карты есть у пенсионерки и какие суммы находятся на счетах. В ходе переписки потерпевшая сообщила номера своих карт, сроки их действия и смс-коды, отправленные для подтверждения банковских операций.

Спустя время пенсионерка получила несколько сообщений о списании средств в общей сумме 48 500 рублей. Позвонив родственнице, она выяснила, что никаких сообщений о вышеуказанной единовременной выплате та не отправляла. Позже следователи выяснили, что сообщения поступали со страницы-клона.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета»).

Ведомство в очередной раз напоминает, что ни под каким предлогом нельзя сообщать посторонним лица номера своих банковских карт и счетов. Получив сообщение с просьбой указать конфиденциальные данные, немедленно свяжитесь с отправителем и уточните информацию.

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