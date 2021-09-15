Водитель иномарки сбила подростка и пенсионерку на пешеходном переходе в Ижевске

При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель обязан сбросить скорость и уступить пешеходам дорогу. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 14 сентября, около 21:30 на улице Труда в Ижевске произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 44-летняя женщина за рулем автомобиля «Kia Rio» сбила 66-летнюю пенсионерку и 14-летнего подростка, которые пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП 66-летняя женщина и 14-летний подросток получили травмы и были госпитализированы», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что при приближении к пешеходному переходу водитель обязан заблаговременно сбросить скорость и уступить дорогу пешеходам, которые переходят проезжую часть или вступили на нее для дальнейшего перехода.

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