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Происшествия15 сентября 2021 13:22

Житель Ижевска стал невольным должником по кредиту за iPhone

Мошенник предложил ему деньги за оформление страховки на телефон, заверив, что выплачивать кредит будет самостоятельно
Дмитрий Коренев
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Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления. Фото: pixabay.com

Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления. Фото: pixabay.com

В столице Удмуртии вступил в силу приговор в отношении 33-летнего ижевчанина, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба Объединенного судейского сообщества региона, в апреле 2020 года он подошел к незнакомцу на улице и предложил ему оформить страховку за телефон за денежное вознаграждение, пообещав, что кредит будет выплачивать самостоятельно.

«Получив от потерпевшего согласие, подсудимый сообщил ему о том, какие сведения о месте работы и размере ежемесячной заработной платы нужно будет указать в заявлении в магазине, затем привёз его в магазин и там потерпевший, действуя по указаниям мошенника, предъявил свой паспорт, не читая заполнил и подписал документы, оформив потребительский кредит на покупку мобильного телефона Apple iPhone 11 стоимостью 77 375 рублей», - говорится в сообщении.

На улице потерпевший отдал телефон подсудимому, получив взамен обещанные 2 тысячи рублей.

Вероятно, на этом история бы и закончилась, однако спустя некоторое время мужчине позвонил сотрудник банка и сообщил, что тот является счастливым обладателем кредита в размере 77 735 рублей за покупку мобильного телефона.

Подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления.

«Учитывая все обстоятельства по делу, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание (наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого, имеющего заболевания, состояние здоровья его близкого родственника, частичное возмещение причинённого ущерба, полное признание вины, раскаяние в содеянном) суд назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ на срок 370 часов», - сообщает пресс-служба.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего по возмещению материального ущерба - с подсудимого взыскали 73 375 рублей.

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