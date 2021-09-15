Сеть нелегальных казино накрыли в Ижевске

Мужчинам грозит до 4 лет лишения свободы. Фото: Сергей Грачев

В столице Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении двух ижевчан. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, их подозревают в организации сети подпольных казино.

«По данным следствия, в 2020 году 39-летний и 41-летний жители Удмуртской Республики приобрели с целью организации незаконного игорного бизнеса платежные терминалы с установленным на них программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр, которые разместили в арендованных помещениях на территории Первомайского и Ленинского районов г. Ижевска», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем они сильно расширили сеть помещений с игровыми терминалами. Часть незаконных доходов мужчины вкладывали в дальнейшее развитие преступного бизнеса.

В результате спланированных и проведенных следователями, сотрудниками УФСБ и сотрудниками МВД по Удмуртии мероприятий нелегальная деятельность была пресечена. Подозреваемых задержали в порядке статьи 91, 92 УПК РФ и поместили в СИЗО, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Согласно части 2 статьи 172.1 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору»), мужчинам грозит до 4 лет колонии.

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