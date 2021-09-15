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Происшествия15 сентября 2021 14:50

За гибель рабочего осудили начальника производственного отдела предприятия в Ижевске

Еще один сотрудник получил тяжелые травмы
Дмитрий Коренев
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Подсудимый полностью признал свою вину и компенсировал моральный ущерб. Фото: pixabay.com

Подсудимый полностью признал свою вину и компенсировал моральный ущерб. Фото: pixabay.com

В Ижевске осудили начальника отдела предприятия, занимающегося оптовой и розничной торговлей металлом. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, его признали виновным в нарушении требований охраны труда.

«Установлено, что в январе 2019 года подсудимый, являясь лицом, ответственным за организацию соблюдения правил техники безопасности, допустил к работе за металлообрабатывающий станок двух работников, не прошедших технику безопасности, в результате чего работники получили производственную травму, один - тяжкие телесные повреждения, а второй скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Государственное обвинение было поддержано прокуратурой. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком на полгода. Отмечается, что подсудимый полностью признал свою вину и возместил моральный вред в размере 1 400 000 рублей.

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