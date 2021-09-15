Маршрут автобуса №19 в Ижевске продлят до СХВ с 16 сентября

Фото: пресс-служба АО «ИПОПАТ

С 16 сентября автобусный маршрут №19 в Ижевске будет продлен до микрорайона Сельхозвыставка. Об этом сообщила пресс-служба АО «ИПОПАТ».

«Финальный отрезок пути с завтрашнего дня выглядит так: от РКБ до остановки «Садоогороды» (аналогично 22 городскому маршруту), а далее налево по переулку Выставочному – вглубь микрорайона», - говорится в сообщении.

Продление 19 маршрута должно разгрузить маршрут №22. Фото: пресс-служба АО «ИПОПАТ

Отмечается, что на новой остановке (рабочее название – «Выставочная») построена посадочная площадка и смонтирован павильон для защиты от дождя и ветра. Кроме того, было расширено разворотное кольцо и установлены необходимы дорожные знаки.

Решение о продлении 19-го автобусного маршрута должно решить транспортный вопрос жителей новых домов, а также разгрузить маршрут №22, на котором в пиковое время наблюдается существенный пассажиропоток.

С расписание автобусных маршрутов можно ознакомиться здесь.

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