Бывшего продавца-консультанта магазина бытовой техники в Ижевске подозревают в серийном мошенничестве

Каждый из потерпевших потерял от 30 000 до 140 000 рублей. Фото: Сергей Грачев

В Ижевске по подозрению в мошенничестве в отношении шестерых человек задержали 38-летнего горожанина. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, до конца июля текущего года он работал продавцом-консультантом в магазине бытовой техники на улице Автозаводской.

«С начала июня, находясь на своем рабочем месте, он предлагал потенциальным покупателям крупной бытовой техники и мобильных телефонов персональную скидку, которую он мог сделать только при оформлении покупки на свое имя. Злоумышленник предлагал потерпевшим передать ему денежные средства и обещал перезвонить после получения товара», - говорится в сообщении.

В августе покупатели, «оплатившие», но так и не получившие товар, начали обращаться с заявлениями в полицию. Каждый из них потерял от 30 000 до 140 000 рублей. К тому моменту продавца уже уволили за прогулы.

Уголовные дела было возбуждено по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба»). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас решается вопрос об объединении уголовных дел в одно производство, а также принимаются меры по возмещению потерпевшим материального ущерба.

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