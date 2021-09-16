+9 и дожди ждут Ижевск 16 сентября

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Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 16 сентября.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит всего +7…+9°С. Ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 743 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий – 1.

Желаем вам отличного четверга!

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