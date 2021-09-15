Гороскоп на 16 сентября для ижевчан: Козероги сделают выводы из ошибок прошлого, а Львы будут долго раскачиваться

Что ждет ижевчан в четверг? Фото: pexels.com

ОВЕН

Вас ждет незабываемый четверг: будет получаться все, за что бы ни взялись. Стоит воспользоваться благоприятным периодом для решения самых острых проблем.

ТЕЛЕЦ

Тельцам звезды советуют не перекладывать ответственность за свои ошибки на других людей. Здесь и сейчас это может даже принести пользу, но в долгосрочной перспективе обязательно вам аукнется.

БЛИЗНЕЦЫ

Утро будет размеренным и неспешным. После обеда жизнь ускорит темп, будьте к этому готовы.

РАК

Вам стоит следить за своими финансами и всячески бороться с соблазном купить ту или иную вещь, какой бы привлекательной и нужной она вам ни казалась.

ЛЕВ

Львы будут раскачиваться довольно долго, однако к середине дня ни у кого не будет сомнений, кто главный счастливчик четверга.

ДЕВА

У Дев возникнет потребность подвести промежуточные жизненные итоги – и не стоит им в этом мешать.

ВЕСЫ

Прекрасный день для воплощения в жизнь самых смелых планов. Не все получится, но большая часть сегодняшних начинаний обречена на успех.

СКОРПИОН

Скорпионов будет бросать из стороны в сторону, как корабль без капитана. Звезды не берутся судить, в каком состоянии ваша шхуна выйдет из этого «приключения».

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам придется сделать шаг назад – это необходимое, хотя и очень болезненное решение.

КОЗЕРОГ

Резкие перепады настроения с утра и максимально продуктивная остальная часть дня – такой вот дикий коктейль подготовили для вас звезды.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи сделают правильные выводы из ошибок прошлого и станут гораздо мудрее и сильнее.

РЫБЫ

Рыбам не стоит торопить события: успех уже на вашем пороге - важно его не спугнуть.

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