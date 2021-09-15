Мотоциклист погиб в ДТП с двумя авто на ул. Удмуртской в Ижевске

ДТП с мотоциклистом на ул. Удмуртской в Ижевске
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
15 сентября в 18:30 на напротив УдГУ произошло столкновение легкового авто «Киа Рио», мотоцикла «Сузуки» и легкового авто «Митсубиси». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
Обстоятельства ДТП на ул. Удмуртской выясняются
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте. Водители автомобилей травм не получили.
Мотоциклист скончался на ул. Удмуртской
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства устанавливаются.
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