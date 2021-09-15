Мотоциклист погиб в ДТП с двумя авто на ул. Удмуртской в Ижевске

ДТП с мотоциклистом на ул. Удмуртской в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

15 сентября в 18:30 на напротив УдГУ произошло столкновение легкового авто «Киа Рио», мотоцикла «Сузуки» и легкового авто «Митсубиси». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Обстоятельства ДТП на ул. Удмуртской выясняются Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте. Водители автомобилей травм не получили.

Мотоциклист скончался на ул. Удмуртской Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства устанавливаются.

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