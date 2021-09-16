Мужчину без правого глаза ищут в Ижевске

Пропавший мужчина. Фото: ПСО «Регион 18»

В Ижевске разыскивают мужчину 1953 года рождения – Вахрамеева Анатолия. Об этом сообщает ПСО «Регион 18».

13 сентября он вышел из дома по улице Удмуртской. И до сих о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост около 175 см, худощавого телосложения. Нет правого глаза, хромает на правую ногу, сутулится.

Был одет: ветровка из плащевой ткани, бежевая вязаная кофта, футболка, черные штаны.

Если вы знаете, где находится этот мужчина, позвоните по тел. 8-951-195-29-71 или в полицию 102.

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