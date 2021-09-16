Заседание по делу о взятках бывшего министра строительства Удмуртии снова перенесли

Иван Ястреб, экс-министр строительства Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Судебное заседание по уголовному делу экс-министра строительства Удмуртии и бывшего гендиректор ГУП «ТПО ЖКХ» Ивана Ястреба перенесли. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества республики.

Теперь заседание состоится 21 сентября в 14:30.

Решение было принято из-за того, что рассматривающий это дело судья будет находиться в совещательной комнате для постановления приговора по другому уголовному делу.

Напомним, Иван Ястреб обвиняется в получении взяток и мошенничестве. О его задержании стало известно в ноябре 2020 года. Позднее Ястреб и еще один фигурант дела признали вину.

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