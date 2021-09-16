На ул. 40 лет ВЛКСМ в Ижевске сделают новый пешеходный переход

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На ул. 40 лет ВЛКСМ в Ижевске появится новый пешеходный переход. Как сообщается на сайте города, он будет нерегилируемым и будет расположен напротив дома № 122. Кстати, недале находятся несколько детских садов и школ.

Городские службы должны нанести разметку, установить дорожные знаки и обустроить подходы к переходу.

Недавно – в середине июля 2021 года – власти Ижевска решили ликвидировать пешеходный переход напротив здания № 20 по улице Советской. Но горожане добились возвращения перехода на исконное место.

Позже общественники и представители городской администрации рассказали жителям, как они могут повлиять на транспортную инфраструктуру

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