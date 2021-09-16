За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 230 человек

К сожалению, 10 человек скончались. Фото: Дмитрий Селезнев

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 16 сентября в Удмуртии выявлено 228 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 53 ребенка до 14 лет и 28 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 10 смертей.

136 человек выздоровели, их выписали.

6 223 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 392 - в состоянии средней степени тяжести, 293 – в тяжелом состоянии.

Всего на 16 сентября в Удмуртии зарегистрирован 50 201 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 41 064 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 789 смертей.

Вакцинировано 381 522 жителя Удмуртии. Из них 316 903 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 36 190 человек.

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