Не менее 700 многодетных семей Удмуртии получат 250 тыс. рублей на жилье в текущем году

Больше половины семей, уже получивших выплату, потратили ее на полное или частичное погашение уже имеющейся ипотеки. Фото: Сергей Грачев

С начала года в Удмуртии за счет республиканской выплаты в размере 250 тысяч рублей улучшили жилищные условия 232 многодетные семьи. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, выплата оказалась весьма востребованной.

«Поэтому мы приняли решение увеличить финансирование этого направления. Сейчас это 175 млн руб. – втрое больше, чем планировали изначально. Таким образом, меру поддержки смогут получить в текущем году не менее 700 многодетных семей Удмуртии», - заявил глава республики Александр Бречалов.

Из семей, уже получивших выплату, 151 полностью или частично погасила ипотеку, 46 взяли региональный материнский капитал на строительство дома. Первоначальный ипотечный взнос оплатили 18 семей, 17 семей потратили выплату на газификацию.

Пресс-служба главы и правительства Удмуртии напоминает, что выплату в размере 250 тысяч рублей могут получить семьи, в которых в период с 1 января до 31 декабря родился третий или последующий ребенок. Кроме того, семья должна действительно нуждаться в жилье: на каждого ее члена должно выпадать не более 18 квадратных метров.

Направить выплату можно исключительно на:

- первоначальный взнос по ипотеке;

- полное или частичное погашение имеющейся ипотеки;

- приобретения жилья на первичном рынке;

- строительство дома;

- подключение дома к инженерным сетям.

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