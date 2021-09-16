Последние новости Ижевска на 16 сентября 2021 года: погибший в массовом ДТП мотоциклист и ижевчанин в фильме Серебренникова

Ижевск
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 16 сентября, четверг. По прогнозам синоптиков, сегодня будет дождливая погода и всего +9°С.
Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
Гороскоп на 16 сентября для ижевчан: Козероги сделают выводы из ошибок прошлого, а Львы будут долго раскачиваться
Зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук: «на помощь врачам придут ординаторы»
Бывшего продавца-консультанта магазина бытовой техники в Ижевске подозревают в серийном мошенничестве
На ул. 40 лет ВЛКСМ в Ижевске сделают новый пешеходный переход
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко посетил родную Удмуртию
Сеть нелегальных казино накрыли в Ижевске
Маршрут автобуса №19 в Ижевске продлят до СХВ с 16 сентября
Более 50 тысяч рублей похищено у пенсионерки из Удмуртии под предлогом начисления единовременной выплаты
Некоторые школьники Удмуртии во время выборов будут учиться дистанционно
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Погибший мотоциклист
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Вечером 15 сентября на напротив УдГУ произошло столкновение легкового авто «Киа Рио», мотоцикла «Сузуки» и легкового авто «Митсубиси». Водитель мотоцикла скончался на месте
Уличный музыкант в фильме Кирилла Серебренникова
Фото: телеканал «Россия 1. Удмуртия»
В новом фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» (18+), получивший высокие оценки на кинофестивале в Каннах, снялся уличный исполнитель, выступающий на перекрестке улиц Кирова и Удмуртской. Подробности здесь.
Сбитые на «зебре»
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Еще одна авария произошла вечером 14 сентября. На нерегулируемом пешеходном переходе автоледи сбила 66-летнюю пенсионерку и 14-летнего подростка. Подробности здесь.
Сбросили почти 300 кг
Архив редакции
Для вдохновения: собрали шесть удивительных историй ижевчан, которые вместе сбросили почти 300 кг!
Хорошего вам дня!