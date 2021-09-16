Последние новости Ижевска на 16 сентября 2021 года: погибший в массовом ДТП мотоциклист и ижевчанин в фильме Серебренникова

Ижевск Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 16 сентября, четверг. По прогнозам синоптиков, сегодня будет дождливая погода и всего +9°С.

Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Гороскоп на 16 сентября для ижевчан: Козероги сделают выводы из ошибок прошлого, а Львы будут долго раскачиваться

Зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук: «на помощь врачам придут ординаторы»

Бывшего продавца-консультанта магазина бытовой техники в Ижевске подозревают в серийном мошенничестве

На ул. 40 лет ВЛКСМ в Ижевске сделают новый пешеходный переход

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко посетил родную Удмуртию

Сеть нелегальных казино накрыли в Ижевске

Маршрут автобуса №19 в Ижевске продлят до СХВ с 16 сентября

Более 50 тысяч рублей похищено у пенсионерки из Удмуртии под предлогом начисления единовременной выплаты

Некоторые школьники Удмуртии во время выборов будут учиться дистанционно

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Погибший мотоциклист

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 15 сентября на напротив УдГУ произошло столкновение легкового авто «Киа Рио», мотоцикла «Сузуки» и легкового авто «Митсубиси». Водитель мотоцикла скончался на месте

Уличный музыкант в фильме Кирилла Серебренникова

Фото: телеканал «Россия 1. Удмуртия»

В новом фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» (18+), получивший высокие оценки на кинофестивале в Каннах, снялся уличный исполнитель, выступающий на перекрестке улиц Кирова и Удмуртской. Подробности здесь.

Сбитые на «зебре»

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Еще одна авария произошла вечером 14 сентября. На нерегулируемом пешеходном переходе автоледи сбила 66-летнюю пенсионерку и 14-летнего подростка. Подробности здесь.

Сбросили почти 300 кг

Архив редакции

Для вдохновения: собрали шесть удивительных историй ижевчан, которые вместе сбросили почти 300 кг!

Хорошего вам дня!