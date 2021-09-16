Переходившую дорогу на красный свет 39-летнюю женщину сбили в Ижевске

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 15 сентября, около 18:00 напротив дома 170А по Воткинскому шоссе в Ижевске произошло ДТП с пострадавшим пешеходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 50-летняя водитель «Volkswagen Polo» сбила 39-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по «зебре» на красный свет.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что переходить дорогу следует в зоне пешеходного перехода, а при его отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров, предварительно убедившись в безопасности перехода. Ни в коем случае нельзя выходить или выбегать на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

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