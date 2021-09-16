Электронная запись к врачам снова доступна в Удмуртии

Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии в этом году выше среднемноголетних значений в 1,3 раза. Фото: Минздрав УР.

Сегодня, 16 сентября, в Удмуртии возобновили электронную запись к врачам-терапевтам, стоматологам и другим узким специалистам. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, это сделано с целью развести потоки пациентов и уменьшить количество людей, которые ожидают приема в порядке живой очереди.

«С 1 по 15 сентября в республике острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 23 435 человек (1539,7 на 100 тыс. населения), из них 13 380 детей до 14 лет (4640,8 на 100 тыс. нас.) Это выше среднемноголетних значений в 1,3 раза», - приводит министерство данные Управления Роспотребнадзора по республике.

Отмечается, что первичная медико-санитарная помощь будет оказываться по профилям: терапия, стоматология, плановая помощь детям, скрининг беременных, профилактический осмотр при устройстве на работу, дополнительное медобследование призывников, гемодиализ, лечение пациентов с гематологией и онкологией, проходящих химиотерапию, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пациентов фтизиатрического профиля.

Также в больницах продолжается вакцинация против коронавируса.

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