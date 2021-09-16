«Чудики», Рыжий фестиваль и «Любэ»: афиша 2021 на День оружейника в Ижевске

Куда сходить 17, 18 и 19 сентября в Ижевске?
Фото: Архив «КП» в Ижевске
19 сентября в России празднуют День Оружейника. В этом году он выпадает на воскресенье, но в пятницу и субботу горожан также ждут интересные мероприятия. О них мы расскажем в нашей афише.
17 СЕНТЯБРЯ
«Чудики» (16+)
– 17 сентября, 17:30
– Читальный зал национальной библиотеки Удмуртской республики
– Вход свободный
Мероприятие представляет собой громкие читки двух рассказов Василия Шукшина: «Операция Ефима Пьяных» и «Материнское сердце» в исполнении актеров Ольги Слободчиковой и Андрея Демышева. Читки пройдут в рамках открытия национальной библиотека Удмуртии.
Кстати, артисты театра сделали фотопроект перед премьерой. В его рамках актриса «стирала» белье в круглом фонтане на Центральной площади.
18 СЕНТЯБРЯ
Рыжий фестиваль (0+)
– 18 сентября, 12:00
– Парк Космонавтов
– Вход свободный
На празднике пройдет конкурс «Самого рыжего человека – 2021», будут организованы различные мастер-классы, выступления вокально-инструментальных коллективов, интересные флешмобы, шоу аниматора с детскими программами, театральные и увлекательные игровые площадки от партнеров и грандиозное огненное шоу. А самое главное – будет презентована Удмуртская национальная площадка в «Саду Дружбы народов».
Восемь самых ярких, рыжих и эмоциональных фотографий с 2019 года можно посмотреть здесь.
«У автора в плену» (12+)
– 18 сентября, 18:00
– Читальный зал национальной библиотеки Удмуртской республики
– Для участия необходима предварительная регистрация
Народный артист Российской федерации Александр Филиппенко приезжает к нам с моноспектаклем «У автора в плену». В нем тексты Платонова, Довлатова, Гоголя, Зощенко, Левитанского, Аверченко и Кирсанова реализуются в новом свете самим Филиппенко. Мероприятие также пройдет в рамках открытия Национальной библиотеки республики.
Ночной заплыв (18+)
– 18 сентября, 19:00-23:30;
– ул. Советская, 35а
– Для участия необходима предварительная регистрация
Заплыв пройдет в рамках открытия 50-метрового бассейна «Инву» (сила воды) на Советской улице, Ижевск. Любителям и спортсменам предстоит преодолеть 50 и 400 метров. Также в честь открытия будет организован заплыв на фламинго.
Участников наградят памятными медалями. Подробности можно найти на сайте Калашников.спорт.
19 СЕНТЯБРЯ
Концерт в честь Дня оружейника (0+)
– 19 сентября, 19:00;
– Центральная площадь Ижевска
– Вход свободный
В торжественной программе Дня оружейника будут участвовать ветераны оружейного производства, династий оружейников и начинающих специалистов этой отрасли. Мероприятие завершится выступлением рок-группы «Любэ».
В 2018 году Николай Расторгуев рассказал «Комсомолке» о своей встрече с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым [+ фото с концерта].
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