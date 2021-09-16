«Чудики», Рыжий фестиваль и «Любэ»: афиша 2021 на День оружейника в Ижевске

Куда сходить 17, 18 и 19 сентября в Ижевске? Фото: Архив «КП» в Ижевске

19 сентября в России празднуют День Оружейника. В этом году он выпадает на воскресенье, но в пятницу и субботу горожан также ждут интересные мероприятия. О них мы расскажем в нашей афише.

17 СЕНТЯБРЯ

«Чудики» (16+)

– 17 сентября, 17:30

– Читальный зал национальной библиотеки Удмуртской республики

– Вход свободный

Мероприятие представляет собой громкие читки двух рассказов Василия Шукшина: «Операция Ефима Пьяных» и «Материнское сердце» в исполнении актеров Ольги Слободчиковой и Андрея Демышева. Читки пройдут в рамках открытия национальной библиотека Удмуртии.

Кстати, артисты театра сделали фотопроект перед премьерой. В его рамках актриса «стирала» белье в круглом фонтане на Центральной площади.

18 СЕНТЯБРЯ

Рыжий фестиваль (0+)

– 18 сентября, 12:00

– Парк Космонавтов

– Вход свободный

На празднике пройдет конкурс «Самого рыжего человека – 2021», будут организованы различные мастер-классы, выступления вокально-инструментальных коллективов, интересные флешмобы, шоу аниматора с детскими программами, театральные и увлекательные игровые площадки от партнеров и грандиозное огненное шоу. А самое главное – будет презентована Удмуртская национальная площадка в «Саду Дружбы народов».

Восемь самых ярких, рыжих и эмоциональных фотографий с 2019 года можно посмотреть здесь.

«У автора в плену» (12+)

– 18 сентября, 18:00

– Читальный зал национальной библиотеки Удмуртской республики

– Для участия необходима предварительная регистрация

Народный артист Российской федерации Александр Филиппенко приезжает к нам с моноспектаклем «У автора в плену». В нем тексты Платонова, Довлатова, Гоголя, Зощенко, Левитанского, Аверченко и Кирсанова реализуются в новом свете самим Филиппенко. Мероприятие также пройдет в рамках открытия Национальной библиотеки республики.

Ночной заплыв (18+)

– 18 сентября, 19:00-23:30;

– ул. Советская, 35а

– Для участия необходима предварительная регистрация

Заплыв пройдет в рамках открытия 50-метрового бассейна «Инву» (сила воды) на Советской улице, Ижевск. Любителям и спортсменам предстоит преодолеть 50 и 400 метров. Также в честь открытия будет организован заплыв на фламинго.

Участников наградят памятными медалями. Подробности можно найти на сайте Калашников.спорт.

19 СЕНТЯБРЯ

Концерт в честь Дня оружейника (0+)

– 19 сентября, 19:00;

– Центральная площадь Ижевска

– Вход свободный

В торжественной программе Дня оружейника будут участвовать ветераны оружейного производства, династий оружейников и начинающих специалистов этой отрасли. Мероприятие завершится выступлением рок-группы «Любэ».

В 2018 году Николай Расторгуев рассказал «Комсомолке» о своей встрече с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым [+ фото с концерта].

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