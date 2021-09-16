Более 800 тысяч рублей перевела мошенникам жительница Удмуртии

Номер «горячей линии» банка указан на оборотной стороне банковской карты. Фото: Ульяна Колмогорова

В полицию города Глазова с заявлением о хищении денежных средств обратилась 49-летняя горожанка. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, женщине позвонил неизвестный, представившийся «сотрудником банка».

«[Позвонивший] сообщил о том, что с кредитной карты женщины неизвестные пытаются похитить денежные средства. Для предотвращения хищения заявительницу убедили в ближайшем банкомате снять деньги с банковской карты и перевести на «специальные счета», - говорится в сообщении.

Женщина выполнила указания «сотрудника». После этого ей позвонили еще несколько «представителей банков» с сообщениями об «одобренных кредитах», отменить выдачу которых нельзя. Для сохранности денежных средств звонившие предлагали обналичить кредиты и перевести деньги на указанные счета.

Женщина и на этот раз поступила в точности по инструкции лже-представителей банков и перевела на «безопасные счета» 835 000 рублей. Глазовчанка заподозрила подвох лишь после того, как на следующий день ей вновь позвонили с аналогичными предложениями. На этот раз потерпевшая обратилась за разъяснениями в банк.

В банке ей объяснили, что она стала жертвой обмана. После этого женщина обратилась в полицию.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).

МВД по УР в очередной раз напоминает: переводить незнакомцами деньги – плохая идея, каким бы ни был предлог. Получив сообщение об оформлении кредита на ваше имя, позвоните на «горячую линию» банка – номер указан на обороте вашей банковской карты.

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