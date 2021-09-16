ДТП с погибшим мотоциклистом на Удмуртской улице в Ижевске спровоцировал водитель «Kia Rio»

Мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

22-летний молодой человек, погибший в ДТП на улице Удмуртской в Ижевске накануне, 15 сентября, не имел прав, а мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Однако, как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, аварию спровоцировал водитель «Kia Rio».

«23-летний водитель автомобиля «Kia Rio» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и совершил столкновение с двигающимся по главной дороге мотоциклом «Suzuki», с последующим столкновением мотоцикла «Suzuki» с двигающимся навстречу автомобилем «Mitsubishi Outlander» под управлением 41-летнего водителя», - говорится в сообщении.

Напомним, ДТП произошло вчера, около 18:30, на улице Удмуртской напротив Удмуртского Государственного университета. Мотоциклист скончался на месте.

Госавтоинспекция напоминает, что при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги – пешеходам и велосипедистам, путь которых он пересекает.

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