Пригородные поезда «Ижевск-Чур» и «Ижевск-Ува» выводятся из расписания

По тем же причинам назначаются поезда «Ижевск-Игра-Ижевск». Фото: Алена Селезнева

Пригородные поезда «Ижевск – Чур – Ижевск» и «Ижевск – Ува – Ижевск» выводятся из расписания в связи с сезонными изменениями пассажиропотока. Как сообщает пресс-служба ППК АО «Содружество», по тем же причинам назначаются поезда «Ижевск-Игра-Ижевск».

Поезд №6452 «Ижевск – Чур» прекратит движение с 24 сентября, поезд №6458 «Чур – Ижевск» – с 18 октября. Поезда №6352 и №6353 (до Увы и обратно соответственно) перестанут ходить с 9 октября.

Начиная с 22 октября, поезд №6451 «Ижевск-Игра» будет отправляться по пятницам в 10:30 с прибытием в 12:55. Поезд №6451 «Игра-Ижевск» покидает вокзал в 15:30, время прибытия - 17:56.

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