Погода в Ижевске 17 сентября: дожди и до +9 °С

Как долго будет лить дождь сегодня? Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, что этот день вы проведете на «отлично»! А начать мы его предлагаем с погоды от «Комсомолки».

По прогнозам Яндекс.погоды, сегодня днем температура воздуха составит всего +8…+9 °С. Небо будет облачным, пройдут небольшие дожди.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4,6 м/с.

Атмосферное давление до 748 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий – 1.

Ночью температура воздуха опустится до +4…+6 °С. Синоптики прогнозируют сохранение дождей. Ветер северо-западный, 2,5 м/с.

Желаем вам отличной пятницы! Чтобы выходные прошли интересно, предлагаем посмотреть нашу афишу 2021.

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