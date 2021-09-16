16 сентября состоялось торжественное открытие Национальной библиотеки Удмуртии

Фото: izh.ru

Здание Национальной библиотеки было построено еще в 1957 году. Но в 2011 году его признали аварийным и закрыли для читателей. И вот, спустя 10 лет, состоялось торжественная церемония открытия легендарной «ленинки».

На реконструкцию выделили более 630 млн рублей. Реставрация стала возможной благодаря национальному проекту «Культура», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

На официальном открытии присутствовали глава Удмуртии Александр Бречалов и депутат Государственной думы от республики Андрей Исаев.

Фото: izh.ru

«Я очень переживал, что же получится, но то, что мы сделали, превзошло наши самые смелые ожидания. Мне бы хотелось, чтобы библиотека стала центром притяжения жителей Удмуртии», – выступил с приветственным словом Александр Бречалов.

Также, руководитель региона поблагодарил всех, кто был причастен к реставрации здания.

Андрей Исаев отметил, что открывшаяся Национальная библиотека сочетает в себе традиции академической библиотеки и современного культурного центра.

Фото: izh.ru

Первыми посетителями новой библиотеки стали Николай Кочуров – пятиклассник школы охраны зрения № 53, Ирена Алексеева – миллионный по счету читатель библиотеки, Вячеслав Ар-Серги – народный писатель Удмуртии, Иван Хохряков – победитель научного слэма.

Мероприятия, запланированные Национальной библиотекой, продлятся три дня. Для гостей будут проводиться различные мастер-классы, литературные квизы и встречи, обзорные экскурсии по обновленному зданию и многое другое.

«Здесь очень красиво, но для меня более важно, чтобы библиотека отвечала на запрос по содержанию. Через эту площадку мы по-новому будем выстраивать коммуникацию с молодым поколением», – подчеркнул глава Удмуртии.

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