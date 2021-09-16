На 22 млн рублей сократился госдолг Удмуртии за август

Бюджетные кредиты составляют 91,5% от общего госдолга региона. Фото: Ульяна Колмогорова

Государственный долг Удмуртской Республики на 1 сентября 2021 года составил 63,47 млрд рублей. Как сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на региональный Минфин, за месяц с 1 августа по 1 сентября региональный долг сократился на 22 млн рублей.

«Из этого объема бюджетные кредиты составляют 91,5% или 58,64 млрд руб. Коммерческие заимствования составляют 0,5% или 406 млн руб., обязательства по ценным бумагам — 7,9% или 5 млрд руб.», - говорится в сообщении.

Отмечается, что расходы на обслуживание госдолга по состоянию на 1 сентября составили 1,43 млрд рублей. Просроченная задолженность отсутствует.

Напомним, 2 августа Удмуртия получила бюджетный кредит на сумму почти 30 млрд рублей. 5 августа министерство финансов региона провело замещение кредитов, в результате чего доля бюджетных кредитов в структуре госдолга выросла до 91,5%.

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