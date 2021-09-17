Четыре дорожных объекта отремонтированы в Удмуртии

На каких участках обновлено дорожное полотно? pixabay.com

Завершились работы на четырех дорожных объектах в селе Малая Пурга. Их общая протяженность составила 2,141 км. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В рамках строительных работ на ул. Парковая на подъезде к Малопургинской центральной районной больнице уложен новый слой асфальта и отсыпаны обочины трассы. Кроме того, обновлен участок дороги на ул. Садовая. Здесь уложено 715 метров дорожного полотна. Трассу расширили с 4 до 6 метров, отсыпали обочины и установили трубу, пропускающую воду.

На ул. Советской также обновили участок асфальта более 1,2 км, отсыпали обочины, установили тротуары вдоль проезжей части. Кроме того была расширена парковку возле кладбища, поставлены знаки и во всех необходимых местах уложены искусственные неровности.

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