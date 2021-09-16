Фотофакт: граффити на фасаде первого корпуса сельхозакадемии Ижевска

Размеры картины: 7х20 метров. Фото: администрация Ижевска

На фасаде первого корпуса Ижевской сельскохозяйственной академии появился огромный рисунок. Как сообщает пресс-служба городской администрации, автор граффити – финалист стрит-арт-фестиваля «ФормАрт» Иван Жижин.

«Картина называется «Основание Ижевска в другой солнечной системе», - говорится в сообщении.

Фото: Минспорт УР

Отмечается, что высота рисунка составляет 20 метров, а ширина – 7 метров.

Напомним, недавно«Комсомолка» собрала фоторепортаж об уличной живописи Ижевска в двух частях (вот первая часть, а вот вторая).

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