За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 229 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 17 сентября в Удмуртии выявлено 229 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 60 детей до 14 лет и 41 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 15 смертей.

145 человек выздоровели, их выписали.

6 576 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 391 - в состоянии средней степени тяжести, 300 – в тяжелом состоянии.

Всего на 17 сентября в Удмуртии зарегистрирован 50 430 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 40 919 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 804 смерти.

Вакцинировано 383 006 жителей Удмуртии. Из них 318 144 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 36 949 человек.

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