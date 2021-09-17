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Общество17 сентября 2021 8:02

Новый пост полиции открыли на Центральной Площади Ижевска 16 сентября

Установленный объект должен сократить количество правонарушений
Мария Яковенко
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Пост полиции открыли в Ижевске, пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

Пост полиции открыли в Ижевске, пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

Вчера на Центральной Площади Ижевска открыли новый стационарный пост полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

«Площадь действительно стала центром притяжения широких масс горожан, бывают моменты, когда ваше участие для наведения порядка просто необходимо», — обратился к сотрудникам полиции глава города Олег Бекмеметьев.

Так пост выглядит внутри, пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

Так пост выглядит внутри, пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

Напомним, обновленная Центральная площадь открыта с сентября 2019 года. Почти год назад, в сентябре, вандалы разгромили площадь.

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Как выглядит обновленная Центральная площадь Ижевска?
Как выглядит обновленная Центральная площадь Ижевска?

Кроме того, летом 2021 года между КЦ «Россия» и ДК Металлург завершили строительство второго фонтана. Сейчас работы по реконструкции эспланады продолжаются.

КСТАТИ! 19 сентября будет День оружейника. На Центральной Площади пройдет концерт группы «Любэ».

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