Олимпийский чемпион Давид Белявский: «Начинаем готовиться к летним играм в Париже–2024»

Давид Белявский приехал в Ижевск. Фото: Мария Яковенко

14 сентября прошла открытая встреча учеников спортивных школ и их родителей с Давидом Белявским – двукратным чемпионом мира, олимпийским чемпионом, заслуженным мастером спорта. Она состоялась в ижевской республиканской детско-юношеской спортивной школе по спортивной гимнастике и волейболу.

На мероприятии также присутствовали ветераны спорта, члены семьи Давида, его первый тренер Сергей Закиров, тренеры и директора спортивных школ Удмуртии, Александр Варшавский, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии, Иван Черезов, российский биатлонист, трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках, многократный победитель этапов Кубка мира.

Напомним, что спортсмен начал свое становление в Воткинске. А в этом году на Олимпиаде в Токио сборная команда России по спортивной гимнастике вместе с Давидом Белявским впервые за 25 лет завоевала командное золото. Президент страны Владимир Путин поздравил сборную с этой победой.

Во время встречи в столице Удмуртии чемпион ответил на вопросы присутствующих, а «Комсомолка» собрала самые интересные из них.

Давид, каким качеством должен обладать человек, чтобы стать чемпионом?

«Одного недостаточно. Должны сложиться несколько характеристик: трудолюбие, талант, везение. Очень много факторов, которые влияют на завоевание олимпийских медалей, потому что если у тебя есть что-то одно, ты просто не дойдешь до нее. Нужно очень любить то дело, которым ты занимаешься».

Давида Белявского приветствовал Александр Варшавский. Фото: Мария Яковенко

Когда ты понял, что хочешь стать олимпийским чемпионом? Помнишь этот момент?

«Я занимался гимнастикой, потому что мне это нравилось, и не думал о награде. Просто делал то, что люблю. Свою первую медаль я выиграл в 13 лет, когда проходил отбор на спартакиаду в Пензе. До этого на первенстве Удмуртии просто не было медалей. Их не выдавали. Да, сейчас уже награждают, и так правильно. Ребята должны ощущать, что победили».

Каково это – выступать без гимна и флага?

«Этот вопрос мне задают впервые. На самом деле гимн звучал с моей малой Родины, моего города Воткинск. Это был Петр Ильич Чайковский. Да, у нас не было флага, но все и так знали, за какую страну мы выступаем. Это было внутри. Мы выходили на соревнования, стремясь показать достойный результат, и у нас, я думаю, это получилось».

Что для тебя было самым сложным на пути становления чемпионом?

«А весь путь сложный. Никогда не бывает легко. Сегодня одни сложности, завтра другие, где-то у тебя травмы, где-то не допускают до соревнований, где-то допинги.. Очень много всего. Каждый день ты преодолеваешь трудности. Например, вчера тренировался 6-7 часов, но с утра сложно встать. Это ведь тоже преграда».

Дети смогли прикоснуться к настоящему олимпийскому золоту. Фото: Мария Яковенко

Какой момент стал самым волнительным за всю олимпиаду? Не считая награждения.

«Ожидание оценки Никиты Нагорного, участника сборной России по спортивной гимнастике. Я думаю, по нашим лицам это было видно, если вы смотрели трансляцию».

А каково это – стать олимпийским чемпионом? Это кровь, пот, слезы?

«Да-да, конечно. Я думаю, кто смотрел трансляцию, тот видел наши эмоции. Там действительно и слезы, и кровь и все остальное. Это было конечно видно».

Как организована жизнь в олимпийской деревне?

«Они особенно ничем не отличаются от друг друга. Обычная квартира, где по три или по две комнаты. Сейчас, например, было три комнаты. Мы жили по два человека в комнате. Есть два душа и все. Больше ничего нет. Шесть кроватей, шусть тумбочек и два душа. Обычно в олимпийских деревнях так и бывает, но сейчас конечно в связи с вирусом были приняты меры, и мы каждый день сдавали тесты и нам меряли температуру по 2-4 раза. Мы везде были в масках. Выступать в масках было очень сложно. Точнее не выступать, а постоянно её носить в течение Олимпиады, потому что ты только спрыгнешь со снаряда и тебе нужно отдышаться к следующему снаряду, но необходимо надеть маску. В этом была сложность. От Токио ожидал большего: больше организации, больше каких-то инноваций, потому что до этого, когда я был в Японии, эта страна показалась мне другим миром. Это не Европа, не Китай тот же. Главное – результат был, а на чем мы спали и как мы кушали – это вообще уже не имеет значения».

Как ты стал капитаном сборной команды России по мужской спортивной гимнастике?

«Нас выстроили в линию из 14 человек. Спросили: «Кто за Давида?». Так я и стал капитаном. По каким-то определенным качествам капитан не выбирается. Я думаю, что так было правильнее, потому что у нас ребята очень горячие: Артур и Никита. Они могут вспылить и так далее. Нужен был тот, кто их немного тормозил бы. С холодной головой и горячим сердцем».

Белявский отвечал на вопросы гостей и вспоминал начало своего пути. Фото: Мария Яковенко

Для тебя Удмуртия – это родной регион? Находясь в школе, о чем ты вспоминаешь?

«Да, конечно. Я приезжаю сюда, я начинал здесь свою карьеру в Удмуртии, начинал заниматься в городе Воткинск. Сюда в Ижевск, в этот зал мы приезжали на свои первые соревнования, спали здесь на матах. Эта школа для меня, как дом».

Какую цель ты ставишь для себя сейчас: продолжишь карьеру дальше или остановишься на этом золоте?

«Конечно будем продолжать. Начинаем готовиться к летним играм в Париже (Олимпиада-2024, прим. ред.), а дальше станет видно, сможем попасть или нет. Это другой вопрос».

Говорят, что ты стал автором формы, в которой выступала наша сборная на Олимпиаде. Это правда?

«Если можно так сказать, то да. Но этим скорее моя жена занимается. У нас свой бренд и она его разрабатывает и продвигает, советуясь со мной».

Белявский оставил автографы юным спортсменам. Фото: Мария Яковенко

В конце встречи Давид обратился к юным спортсменам.

«Вы все занимаетесь гимнастикой, и я тоже занимался ей и продолжаю до сих пор. Именно в этом зале проходили мои первые выступления и были завоеваны первые победы. Сейчас он стал родным домом для меня. Хочется пожелать вам успехов, чтобы вы никогда не останавливались и шли только вперед, потому что на моих первых соревнованиях, на олимпийских надеждах, я проиграл. Затем я продолжал проигрывать, но в момент пришел к успеху и после этого моя карьера начала развиваться и дошла до олимпийской медали», – поделился гимнаст.

Александр Мокрушин, директор спортивной школы, в которой прошла встреча, рассказал, что Давида и в будущем планируют приглашать на мастер-классы и встречи с юными гимнастами.

«Если у него есть возможность приезжать в Удмуртию, то мы обязательно ей пользуемся. Мы приглашаем его на первенство Удмуртии, на всероссийский турнир, посвященный ветеранам спортивной гимнастики Удмуртии, на массовые соревнования, в которых участвуют более шести человек. Он всегда откликается на наши предложения», – подчеркнул директор.

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