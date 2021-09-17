Карта распространения коронавируса на 17 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

133 ижевчанина сдали положительный тест на коронавирус за последние сутки. Фото: pixabay.com
На утро 17 сентября в Удмуртии коронавирусом заразились 229 человек. 15 человек скончались, 145 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск – 24 263 (+133 по отношению к утру 16 сентября)
Игринский район – 1 247 (+27)
Воткинск – 2 147 (+14)
Селтинский район – 423 (+11)
Можга - 2 582 (+7)
Дебесский район – 363 (+5)
Глазов – 2 370 (+5)
Каракулинский район – 310 (+5)
Увинский район - 1 712 (+5)
Можгинский район – 606 (+4)
Воткинский район – 598 (+3)
Камбарский район – 500 (+3)
Сарапул - 1 922 (+2)
Сюмсинский район – 579 (+2)
Кизнерский район – 505 (+1)
Сарапульский район – 561 (+1)
Шарканский район – 808 (+1)
Завьяловский район - 2 282
Балезинский район – 891
Алнашский район – 781
Якшур-Бодьинский район – 625
Малопургинский район – 604
Красногорский район - 524
Кезский район – 521
Глазовский район – 463
Юкаменский район - 459
Вавожский район – 456
Киясовский район – 388
Ярский район – 359
Граховский район – 347
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