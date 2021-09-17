Карта распространения коронавируса на 17 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

133 ижевчанина сдали положительный тест на коронавирус за последние сутки. Фото: pixabay.com

На утро 17 сентября в Удмуртии коронавирусом заразились 229 человек. 15 человек скончались, 145 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск – 24 263 (+133 по отношению к утру 16 сентября)

Игринский район – 1 247 (+27)

Воткинск – 2 147 (+14)

Селтинский район – 423 (+11)

Можга - 2 582 (+7)

Дебесский район – 363 (+5)

Глазов – 2 370 (+5)

Каракулинский район – 310 (+5)

Увинский район - 1 712 (+5)

Можгинский район – 606 (+4)

Воткинский район – 598 (+3)

Камбарский район – 500 (+3)

Сарапул - 1 922 (+2)

Сюмсинский район – 579 (+2)

Кизнерский район – 505 (+1)

Сарапульский район – 561 (+1)

Шарканский район – 808 (+1)

Завьяловский район - 2 282

Балезинский район – 891

Алнашский район – 781

Якшур-Бодьинский район – 625

Малопургинский район – 604

Красногорский район - 524

Кезский район – 521

Глазовский район – 463

Юкаменский район - 459

Вавожский район – 456

Киясовский район – 388

Ярский район – 359

Граховский район – 347

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