«Ижавиа» разрешили летать в Египет

Аэропорт Ижевска не является международным. Фото: Амир Закиров

Компания «Ижавиа» получила 43 допуска к регулярным рейсам в города Хургада и Шарм-эль-Шейх в Египте. Однако, как сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на приказ и. о. руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Алексея Новгородова, аэропорт Ижевска не является международным, поэтому улететь из города напрямую в Египет пока не получится.

«Ижавиа» допущена к выполнению международных полетов из аэропортов Перми, Казани, Екатеринбурга, Владикавказа, Краснодара, Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Воронежа, Самары, Саратова, Астрахани, Волгограда, Нижнего Новгорода, Челябинска, Омска, Тюмени, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ, Сыктывкара, Нижневартовска», - говорится в сообщении.

«Ъ-Удмуртия» отмечает, что гендир авиакомпании Александр Синельников отказался комментировать эту тему, пояснив лишь, что «это всего лишь подготовительная работа».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Карта распространения коронавируса на 17 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

«Сохранить неповторимость листочка навечно»: ижевчанка создает медные талисманы из обычных растений