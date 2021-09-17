Более 9% избирателей Удмуртии проголосовали на выборах в Госдуму

Меньше всего избирателей проголосовало в Ленинском, Устиновском, Индустриальном районах Ижевска и в Сарапуле (7,02%). Фото: Константин Ившин, архив КП

По состоянию на 15:00 17 сентября явка на выборах в Государственную думу РФ в Удмуртии составила 9,38%. Как сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на данные регионального Центризбиркома, в округе №33 проголосовало 9,79% избирателей, в округе №34 — 9,01%.

«Самая высокая явка зарегистрирована в Селтинском районе, там в выборах приняли участие 21,72% избирателей. Далее следуют Алнашский район — 18.63%, Кизнерский — 18,18%, Красногорский — 17,94%, Дебесский — 16,94%», - пишет издание.

Отмечается, что меньше всего избирателей проголосовало в Ленинском (5.25%), Устиновском (6,32%), Индустриальном (7,65%) районах Ижевска, а также в Сарапуле (7,02%).

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