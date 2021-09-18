Только три дня в неделю будут курсировать теплоходы в Ижевске

Режим работы теплоходов в Ижевске меняется Фото: Диля Ахмадишина

В расписании движения теплоходов в Ижевске произойдут изменения. С 27 сентября они будут курсировать по ижевскому пруду всего три дня в неделю. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В пятницу – всего два рейса (отправление от пристани в 12:00 и 15:00), а в выходные – три (9:00, 12:00, 15:00).

Пока же будьте внимательны: с 14 сентября в будние дни отменены рейсы в 09:00, а вечерние рейсы в 18:00 (в сторону Воложки и обратно) следуют без остановки на бульваре им. Воскресенского.

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