18 сентября в Ижевске организуют любительский заплыв

Объект получил название «Инву» (Сила воды), pixabay.com

18 сентября в Ижевске пройдут соревнования в рамках торжественного открытия нового 50-метрового бассейна. Объект получил название «Инву» (Сила воды). Проект реализован в рамках «Демографии». Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

В мероприятии могут участвовать все желающие по предварительной регистрации. В соревнования включены как сами заплывы, так и культурно-развлекательная программа. В 12:00 часов стартует детский заплыв. Спортсменам необходимо вольным стилем преодолеть дистанцию 50 метров. В нем могут принять участие дети от 2004 года рождения до 2012. По окончании соревнований юные пловцы получат памятные медали, а призеры и победители будут награждены дипломами.

В 21:00 стартует ночной заплыв для участников от 18 лет. В соревнования для взрослых спортсменов включены не только 50-метровая дистанция, но и 40-метровая. Отдельный старт проведут для ветеранов, а также пройдет заплыв на фламинго. Последнее организовано без учета времени.

Кроме того, организаторы мероприятия предоставят семейный заплыв 4 по 50 метров вольным стилем. Команда должна включать в себя двух спортсменов до 14 лет и двух спортсменов старше 14 лет.

КСТАТИ! Мы знаем, куда можно пойти в эти выходные.

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