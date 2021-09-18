15 человек скончались от коронавирсуса в Удмуртии 18 сентября

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В Удмуртии выявили 227 новых случаев коронавирусной инфекции. В числе заболевших 30 детей, а также 52 человека старше 65 лет. Об этом сообщает оперштаб республики.

Сейчас 6 373 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 416 – средней степени тяжести, 297 пациентов в тяжелом состоянии.

К сожалению, от болезни скончались 15 человек. Женщинам было 69, 73, 68, 80, 55, 68, 70, 74, 45, 96, 74, 88 лет. Мужчинам было 75, 88, 79 лет. Итого в регионе зафиксировано 1 819 летальных исходов.

Всего на 18 сентября в Удмуртии зарегистрировано 50 657 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 41 312 человек выздоровели.

384 560 человек поставили себе прививку. 37 836 человек получили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

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