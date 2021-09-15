Сбросили почти 300 кг: 6 невероятных историй ижевчан, которые избавились от лишнего веса

Наши герои многое преодолели, чтобы обрести стройное тело и здоровое отношение к себе. Что им помогло? Фото: Предоставлено героем публикации

15 сентября по всему миру отмечается День худеющих. Мы собрали шесть удивительных историй ижевчан нашего проекта «Вес взят», которые скинули 30 и более килограмм.

Кстати, если объединить усилия всех наших героев, то вместе они сбросили 296 кг!

Пошла на пилон и ела голой перед зеркалом

Арина Мухачева всегда была полненькой. После развода родителей 13-летняя девочка хотела привлечь их внимание бодимодификациями, дружбой с панками и поздними возвращениями домой. Тщетно. После девятого класса она поступила в колледж, и началась по-настоящему разгульная жизнь. Арина долго не замечала своей полноты. Но увидев себя на свадебных фото, она не могла поверить, что так растолстела. Дома весы показали 82 кг, и Арина решила действовать.

Как девушка бросила пить и курить, пережила срывы и перешла на пилон – читайте в нашем материале.

Ижевчанка похудела на 33 кг Фото: Предоставлено героем публикации

Мы созвонились с Ариной. Недавно девушка окончила курсы фитнес-тренера и увеличила грудь. Она планирует открывать студию йоги, где каждый посетитель сможет стать лучшей версией себя.

Понял, что проблема была в голове

Марат Усманов всю свою жизнь был «в теле». Вес стабильно рос, и к 40 годам он поставил под угрозу жизнь мужчины. Ему прогнозировали инсульт. Когда герой весил 137 кг, он решил бороться за свою жизнь.

Чем Марату помогла общая психология и как его семья «заразилась» здоровым образом жизни – в нашем материале.

Ижевчанин похудел на 70 кг Фото: Предоставлено героем публикации

Мы написали Марату. Оказалось, что он сменил сферу деятельности – из технической специализации ушел в спорт и стал тренером в зале. Мужчина работает профессионально – получил дипломы спортивного диетолога-нутрициолога и тренера-преподавателя по физкультуре и работе с инвалидами, имеющими психические и физические отклонения.

Похудела во время карантина

94 кг – с таким весом столкнулась Марина Николаева, когда родила третьего ребенка. Когда младшему сыну исполнилось три года, девушка начала водить его в детский сад. Так у нее появилось свободное время днем, и Марина сразу же отправилась в спортзал. Однако, тренировалась она недолго – в России объявили пандемию коронавируса.

Что помогло героине идти до конца и как она смогла похудеть с тремя детьми в условиях самоизоляции – читайте в нашем материале.

Ижевчанка за год похудела на 37 кг Фото: Предоставлено героем публикации

Рассталась с парнем ради «тренажерки»

Мария Тырыкина с детства была полненькой и «ела все подряд». К 16 годам она весила 100 кг, а после расставания с возлюбленным весы показали отметку в 130 кг. Однако, девушка никогда не комплексовала и вскоре встретила нового ухажера.

Почему девушка решила похудеть, с какими преградами она столкнулась и что поменялось в ее жизни – читайте в нашем материале.

Ижевчанка похудела на 60 кг Фото: Предоставлено героем публикации

Чтобы не сорваться, играл в видеоигры

Александр Соловьев начал борьбу с лишним весом с 9 класса. На пути к здоровому телу было множество препятствий: запрет родителей на занятия спортом, осуждающие взгляды людей, срывы. Но однажды герой решил – сейчас или никогда. В тот момент весы остановились на отметке 136 кг.

Как Александр преодолел сахарную зависимость, почему он ощущал злость и как в похудении ему помогли видеоигры – читайте в нашем материале.

Ижевчанин похудел на 51 кг Фото: Предоставлено героем публикации

«Сейчас я покупаю одежду, которая нравится мне, а не просто подошла по размеру. Моя работа превратилась в командировочную – стал больше летать. В командировках начал много времени проводить «на ногах» и осматривать местные достопримечательности, что очень полезно для здоровья. Также я работаю с тренером по бодибилдингу – набираю мышечную массу», – делится мужчина.

Чтобы не есть, ходила по магазинам

Елена Коростина всю жизнь пыталась похудеть, но к 26 годам весила порядка 110 кг. Чтобы добиться идеальной фигуры, она перепробовала множество методов, включая кефирные диеты и «чудодейственный» пояс из телемагазина. Результата все не было, а врач поставил диагноз – панкреатит.

Как девушка переборола зависимость от еды и нездоровую худобу, героиня рассказала в нашем материале.

Ижевчанка похудела на 45 кг Фото: Предоставлено героем публикации

Елена поделилась с нами, что сейчас она продолжает вести активный образ жизни и поддерживает свою форму.

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