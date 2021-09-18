17 870 доз вакцины от гриппа для взрослых поступило в Удмуртию

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17 870 доз вакцины от гриппа для взрослых пришли в Удмуртию. Сейчас идет распределение по медицинским учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее в республику уже поступило 223 тысячи доз вакцины для детей и беременных женщин.

Прививку от гриппа можно поставить в поликлинике по месту жительства. Но не забудьте: вакцины от гриппа и коронавируса нельзя совмещать. Интервал между ними должен составлять минимум один месяц.

Всего в Удмуртии планируют привить более 826 тысяч человек, из которых 243 тысячи – дети.

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