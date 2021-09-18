Хоккейная команда «Ижсталь» победила в Ангарске со счетом 2:3

Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь»

Хоккейный клуб «Ижсталь» выиграл в первом выездном матче нового сезона Высшей хоккейной лиги. 16 сентября в Ангарске команда из Ижевска встречалась с местным «Ермаком». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Первый гол на 14-й минуте забил «сталеваровец» Константин Рыжов. Но на 19-й минуте наш вратарь Александр Судницин пропустил шайбу после броска Даниила Апалькова. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

Во втором периоде Евгений Соловьев забил еще один гол команде из Удмуртии. На 52-й минуте защитник Антон Горбачев попытался забить гол, вратарь его бросок отразил, но Даниил Калмыков сработал на добивании – 2:2.

В овертайме решающий гол забил капитан «Ижстали» Антон Кочуров – 2:3.

«Небольшая нервозность присутствовала у нас после двух домашних поражений. До второго пропущенного гола мы не владели инициативой, она была у соперника... Включились нормально в работу после второй шайбы. Ребятам огромное спасибо за проделанный труд, за концовку второго периода, за весь третий. Забили такой нужный гол. Дотерпели... В овертайме удача повернулась к нам», - подчеркнул Рамиль Сайфуллин, главный тренер «Ижстали».

Отметим, 8-е место в таблице турнира занимает «Ижсталь» после пяти матчей. 18 сентября «сталевары» сыграют в Красноярске против местного «Сокола».

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