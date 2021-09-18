На 519 участках по выборам установлены камеры видеонаблюдения

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Камерами видеонаблюдения оборудованы 485 участковых и 34 территориальные избирательные комиссии Удмуртии. Наблюдение – круглосуточное, видео транслируется в общественный наблюдательный штаб Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«34 территориальных избирательных комиссии, а также 42% участковых избирательных комиссий оборудованы видеонаблюдением. На избирательные участки, которые оборудованы камерами и видеорегистраторами, приходится 70% от общего числа избирателей», – подчеркнул Вениамин Соломенников, председатель Центральной избирательной комиссии Удмуртии.

Камеры установлены около мест выдачи бюллетеней, ящиков для голосования, мест подсчета голосов, а ночью следят за сохранностью бюллетеней.

«Информация с камер поступает в Центр общественного наблюдения. Здесь находится группа по видеонаблюдению, которая видит трансляцию с видеокамер, установленных на участках для голосования. Кроме того, к этой трансляции имеют доступ штабы кандидатов политических партий», – заявил Рашид Хуснутдинов, председатель Общественной палаты Удмуртии.

Посмотреть, как проходит процесс выборов, может любой житель Удмуртии по предварительной записи. Записаться можно по телефону горячей линии 8 (800) 200-53-19.

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