За сутки на выборах в Госдуму проголосовали более 15% жителей Удмуртии

Самая низкая явка зафиксирована в Ленинском районе Ижевска. Фото: архив КП

За первые сутки трехдневного голосования на выборах в Госдуму РФ проголосовали 15,48% избирателей Удмуртии. Как сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на ЦИК республики, в округе №33 на участки пришли 15,99%, в округе №34 — 15,01%.

«В 14 районах республики явка уже превысила 20%. Лидером остается Селтинский район, где 17 сентября проголосовали 33,03% избирателей. В Дебесском районе явка составила 27,85%, в Алнашском — 26,98%, в Кизнерском — 26,49%, в Красногорском — 26,15%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что самая низкая явка зафиксирована в Ленинском районе Ижевска (9,82%).

«В Октябрьском, Первомайском и Индустриальном районе проголосовали 13-14% избирателей, в Устиновском немногим больше 11%», - пишет издание.

Напомним, по данным на 15:00 проголосовали 9,38% избирателей Удмуртии.

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