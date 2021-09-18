За возникновением пожаров в Удмуртии будут следить дроны

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Беспилотные летательные аппараты будут следить за возникновением природных пожаров в Удмуртии. Это поможет оперативно реагировать на ситуацию в «горячий» период и вовремя направлять группы в намеченное место. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Планируется, что систему мониторинга усовершенствуют уже в этом году. Будут созданы 5 баз, каждая с радиусом до 70 километров.

«На весь наземный мониторинг возгораний только в лесном фонде мы ежегодно тратим порядка 14 млн рублей. Беспилотники снизят эти затраты вдвое. Ранее мы уже использовали БПЛА, пользуясь аппаратами регионального ГУ МЧС по Удмуртии, но хотим стать в этом плане автономными», - подчеркнул Денис Удалов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмурии.

Предварительная стоимость создания одной базы – 23 млн рублей. В этом году планируется создать две авиастанции – в Сарапуле и Шаркане.

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