На улице Советской в Ижевске открыли 50-метровый бассейн «Инву»

Новый бассейн. Фото: Анастасия Захарова

Двери нового 50-метрового бассейна под названием «Инву» («Сила воды») открылись 18 сентября в Ижевске. Помимо чаши для плавания здесь есть бассейн для детей, тренажерный зал, сухой бассейн, а также обустроен небольшой сквер на территории.

«Относительно столицы есть обязательный набор элементов, которые говорят о качестве жизни. Конечно, это вокзал, аэропорт, (они у нас в проекте) общественные пространства, культурная и спортивная инфраструктуры. Что касается культуры, у нас ремонты идут, например, в Национальной библиотеке. Что касается спорта, есть, что еще строить. Но Ижевск подтянулся к званию столицы», — отметил Александр Бречалов, глава Удмуртии.

Новый бассейн. Фото: Анастасия Захарова

При строительстве были использованы современные технологии. Так, для каждого спортсмена будет установлена автоматическая система хронометража. А воду будут обрабатывать с помощью ультрафиолета и дезинфицирующих элементов, что поможет уменьшить количество хлора.

«Это и любителей касается, у которых аллергия, и спортсменов, которые проводят по много часов в воде. Новые технологии очистки позволят сделать тренировки значительно комфортнее», - подчеркнул Александр Варшавский, министр спорта Удмуртии.

В бассейне смогут заниматься как любители, так и спортсмены. Для последних будут выделены отдельные дорожки. Кстати, первыми бассейн испытали профессиональные спортсмены и детишки. А ночью состоится заплыв на фламинго.

Для всех желающих бассейн откроется в первых числах октября – осталось доделать шкафчики для раздевания. Абонемент для взрослых будет стоить около 2 500 рублей в месяц.

Новый бассейн. Фото: Анастасия Захарова

В будущем новый бассейн будет соединен с помощью перехода с Дворцом спорта, где есть 25-метровый бассейн. Это позволит принимать международные соревнования.

Напомним, бассейн начали строить в 2013 году. Но из-за проблем с финансированием процесс все время прерывался. Весной 2021 года глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что строительство закончится во второй половине 2021 года.

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