Выборы в Госдуму РФ 2021: жалоба поступила на одного из кандидатов в Удмуртии

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В участковую избирательную комиссию Индустриального района подана жалоба на действия одного из кандидатов. Идет проверка поступившей информации.

«По имеющейся информации, кандидат объезжал избирательные участки, где предпринимал попытки запросить информацию в участковых избирательных комиссиях, ознакомиться с документами комиссии и даже сфотографировать некоторые из них», - рассказал Рашид Хуснутдинов, председатель Общественной палаты Удмуртии, руководитель общественного штаба наблюдателей.

Отметим, второй день голосования на выборах в Госдуму РФ в Удмуртии прошел без нарушений со стороны избирателей. По словам Рашида Хуснутдинова, голосование проходит достаточно спокойно, обращений на горячую линию поступает немного: на вечер 18 сентября их было всего восемь.

«На всех избирательных участках дежурят сотрудники МВД. Их главная задача – сохранение общественного порядка. Если все же происходят нарушения, связанные с выборным законодательством, то вызывается специализированная следственная группа. Пока таких случаев не было, люди относятся сознательно, приходят на участки спокойно», - подчеркнул Игорь Сухоруков, зампредседателя комиссии Общественной палаты по безопасности и правам человека.

Напомним, в России проходят выборы в Госдуму РФ - нужно проголосовать за депутатов в нижнюю палату Федерального собрания. Также в 25 районах Удмуртии избирают советы депутатов муниципальных округов.

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