Выборы в Госдуму РФ 2021: на 15:00 18 сентября проголосовали почти 24% жителей Удмуртии

Фото: архив редакции

23.96% избирателей проголосовали в Удмуртии на выборах в Госдуму РФ – таковы данные на 15:00 18 сентября. Об этом сообщает Центральной избирательной комиссии республики.

Самая высокая явка в Селтинский районе, где на участки пришли уже 48,69% избирателей. Потом идет Дебесский район – 41,68%, Шарканский – 40,1%, Красногорский – 39.29%, Алнашский – 39,05%. В Удмуртском округе №33 явка составила 24,68%, в Ижевском №34 – 23,3%.

Меньше всего голосуют в Ленинском районе Ижевска – 15,8%. В других районах города в голосовании поучаствовали от 17,4 до 20,25%. В Глазове явка составила 22,19%, в Воткинске – 23,43%, в Сарапуле – 21,17%, в Можге – 21,04%.

Напомним, 17 сентября в Удмуртии на выборах депутатов Госдумы России проголосовали 15,48% избирателей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На улице Советской в Ижевске открыли 50-метровый бассейн «Инву»

Только три дня в неделю будут курсировать теплоходы в Ижевске