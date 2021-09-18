За порядком на выборах следят почти 1800 сотрудников правоохранительных органов

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Почти 1800 сотрудников правоохранительных органов Удмуртии следят за общественным порядком на избирательных участках на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего в республике открыты 1172 участка. Они работают с 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00. Отметим, на 15:00 18 сентября явка составила 23.96% от общего числа избирателей.

Напомним, в России проходят выборы в Госдуму РФ. Мы должны проголосовать за депутатов в нижнюю палату Федерального собрания. Также в 25 районах Удмуртии избирают советы депутатов муниципальных округов.

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