Погода в Ижевске 19 сентября: пасмурно и +7°C

Дождей синоптики не обещают. Фото: Сергей Грачев

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 19 сентября.

По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем составит +7°С, будет пасмурно. Ветер северо-западный, до 4,5 м/с. Дождей синоптики не обещают. Атмосферное давление – 755 мм рт.ст. Луна растущая, солнце зайдет в 18:36.

В ночь с 19 на 20 сентября температура воздуха составит +3°С, скорость северо-западного ветра снизится до 1,8 м/с.

Желаем вам отличного дня!

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Выборы в Госдуму РФ 2021: жалоба поступила на одного из кандидатов в Удмуртии

За порядком на выборах следят почти 1800 сотрудников правоохранительных органов