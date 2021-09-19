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Общество19 сентября 2021 8:11

Погода в Ижевске 19 сентября: пасмурно и +7°C

Рассказываем о погоде на день
Дмитрий Коренев
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Дождей синоптики не обещают. Фото: Сергей Грачев

Дождей синоптики не обещают. Фото: Сергей Грачев

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 19 сентября.

По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем составит +7°С, будет пасмурно. Ветер северо-западный, до 4,5 м/с. Дождей синоптики не обещают. Атмосферное давление – 755 мм рт.ст. Луна растущая, солнце зайдет в 18:36.

В ночь с 19 на 20 сентября температура воздуха составит +3°С, скорость северо-западного ветра снизится до 1,8 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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